وزارة الأوقاف تعلن عن أول أيام عيد الفطر

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، مساء اليوم الخميس 29 رمضان المعظم أن عيد الفطر بالمغرب سيكون بعد غد السبت 22 أبريل 2023.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنها راقبت هلال شهر شوال لعام 1444 هجرية، بعد مغرب يوم الخميس 29 رمضان 1444 هجرية موافق 20 أبريل 2023 ، واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال، فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته، وعليه فإن شهر رمضان يكون قد استكمل الثلاثين يوما، وبذلك يكون يوم عيد الفطر، الذي هو فاتح شهر شوال هو يوم السبت 22 أبريل 2023.

أهل الله هذا الشهر المبارك على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله باليمن والخير والبشر والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة باليمن والهناء، وعلى الشعب المغربي والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار. إنه سميع مجيب”.

عيد فطر سعيد..وكل عام وأنتم بألف خير.

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