توقيع مذكرة تعاون بين مجلس المنافسة المغربي ونظيره الليبي

وقع مجلس المنافسة بالمغرب ومجلس المنافسة بليبيا، اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة تعاون.

وذكر بلاغ لمجلس المنافسة أن هذه المذكرة، التي وقعها رئيسا المؤسستين، أحمد رحو و سلامة إبراهيم الغويل، تهدف إلى تعزيز علاقات الشراكة بين المملكة المغربية ودولة ليبيا، وإلى توثيق روابط التعاون بين المؤسستين في مجال حماية ونشر ثقافة المنافسة، وتحسين مناخ الأعمال والحكامة الجيدة عن طريق التطبيق السليم والعادل لقانون المنافسة.

ومن أجل ذلك، يضيف البلاغ، اتفق الطرفان على وضع آليات العمل الهادفة الى تبادل الخبرات والمعلومات، والتدريب المشترك في كافة الموضوعات ذات الصلة بقانون واقتصاد المنافسة والتحريات، وتطوير ودعم قدرات المقررين والمحققين، إضافة إلى المساعدة في مراجعة ودراسة التشريعات الخاصة بقانون حماية المنافسة.

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