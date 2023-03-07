“بيجو” تكرم”التنوع النسائي” بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة

يعتبر اليوم العالمي للمرأة فرصة مثالية لبيجو للاحتفال، عبر شعارها الجديد ” The Power of Allure “، بتنوع وتفرد كل امرأة وذلك بإلقاء الضوء على أسلوبهن و مظهرهن و شخصيتهن وكذا ثقتهن بأنفسهن، مما يشكل في الواقع، جزءا معبرا عن هويتهن.

ذلك أنه، بالنسبة لبيجو، تعتبر كل امرأة فريدة من نوعها. لا يهم مظهرها الجسدي بقدر ما يهم شعورها بكونها حرة، مرتاحة وواثقة من نفسها. ويشكل الثامن من مارس من كل سنة محطة إلهام بارزة بالنسبة لبوجو لتقديم الدعم لكل النساء .

ولوضع بصمة تميز هذا الحدث، وتفضي إلى تمجيد المرأة المغربية، تم التعاون بين بيجو والفنان مرحب يوسف، مصمم الرقصات المغربي والراقص المحترف الذي لمع اسمه في عدة مشاريع أبرزها فيلم “علي صوتك” والعرض الافتتاحي للألعاب الإفريقية، وذلك من أجل إنتاج تصميم رقص ملهم، مشبع بالحساسية والإيداع يظهر مشهد نساء من كل الآفاق ترقصن بسماحة وأناقة.

من خلال هذه المبادرة، تحتفل بيجو بالمظهر المتفرد لكل امرأة وترسل عبر ذلك رسالة واضحة مفادها أن لكل من هن شخصيتها الخاصة وأن بإمكان كل امرأة استعمال أسلوبها الخاص للتعبير بكل حرية، وأن بمستطاعها الشعور بالقدرة على التحكم في حياتها، وبالثقة في علاقاتها مع الآخرين.

تحيا النساء، كل النساء، بكل ما يميزهن من صفات شخصية متفردة.

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