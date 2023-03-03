الملك يهنئ بولا أحمد تينوبو بمناسبة انتخابه رئيسا لنيجيريا

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى بولا أحمد تينوبو، وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لجمهورية نيجيريا الفيدرالية.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لبولا أحمد تينوبو، بكامل التوفيق في مهامه السامية.

وأشاد الملك، بالمناسبة، بالثقة التي حظي بها بولا أحمد تينوبو لخدمة شعبه وتحقيق تطلعاته إلى المزيد من التقدم والازدهار، مؤكدا جلالته في هذا الصدد، اعتزازه بعرى الأخوة الإفريقية والتعاون البناء والتضامن الفاعل القائمة بين البلدين.

كما أعرب جلالة الملك عن عزمه الأكيد على المضي قدما في العمل سويا من أجل ترسيخ الشراكة الاستراتيجية وتوسيع التعاون الثنائي ليشمل قطاعات جديدة وواعدة تخدم المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين، وتسهم في تنمية واستقرار ووحدة القارة الإفريقية.