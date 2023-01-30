بيرديغو يشيد برؤية الملك للتسامح واحترام الأقليات

قال سيرج بيرديغو الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب، أمس الأحد بالبيضاء، إن جلالة الملك محمد السادس وضع رؤية للمغرب تقوم على التسامح واحترام الأقليات “يحسدنا عليها الجميع”.

وأضاف بيرديغو في تصريح للقناة الإخبارية التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، أنه “منذ تربع جلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه الميامين، وضع رؤية للمغرب يحسدنا عليها الجميع .. رؤية للتسامح واحترام الأقليات”.

وتابع أن الملك وضع هذه الرؤية المبنية على المساواة بين جميع مكونات الشعب المغربي في إطار الدستور، مذكرا بأن جلالته بادر أيضا إلى عملية واسعة “استثنائية وجميلة جدا” لإعادة تأهيل الموروث اليهود المغربي، حيث عمل على “تأهيله وتجديده وجعله يليق بهذا الاسم، والتي شملت على الخصوص 190 مقبرة.

وأكد الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب على أن الأعمال التي قام بها جلالته جعلت من الممكن نسج روابط مع 800 ألف يهودي مغربي يتواجدون في الخارج، وذلك من أجل التعرف على جذورهم وأماكن أسلافهم وإعادة ربط الاتصال مع إخوانهم المسلمين.

وحسب بيرديغو، فإن الأمر يتعلق بعمل “استثنائي للغاية”، قام به الملك محمد السادس، طوال فترة توليه مقاليد الحكم، مضيفا أنه “نموذج حضاري يحسدنا عليه الجميع”.

وبالعودة إلى الاحتفال باليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، أشار الأمين العام لمجلس الطوائف اليهودية بالمغرب إلى أنه بالنسبة لليهود المغاربة فرصة لتكريم واحترام وشكر جميع الملوك العلويين الذين تعاقبوا على عرش المغرب.

وتابع، أنه بهذه المناسبة أظهر أعضاء الجالية اليهودية المغربية “مدى امتناننا للمغفور له الملك محمد الخامس لإنقاذنا من الهولوكوست عندما كنا تحت رحمة النظام النازي”.

واختتم بيرديغو حديثه بالقول” اليوم يمكننا أن نقول إننا نحن اليهود المغاربة، أبناء صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الذكرى نظمت بكنيس بيت إيل بالعاصمة الاقتصادية من قبل جمعية ميمونة ومجلس الجاليات اليهودية في المغرب ومركز الأمم المتحدة للإعلام بحضور العديد من الشخصيات المغربية والأجنبية.

(ومع)