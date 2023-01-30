الملك يهنئ العاهل الإسباني بمناسبة عيد ميلاده

بعث جلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فيليبي السادس، عاهل المملكة الإسبانية، بمناسبة عيد ميلاد جلالته.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “يطيب لي بمناسبة عيد ميلاد جلالتكم أن أتقدم إليكم بأحر التهاني، راجيا لكم ولأسرتكم الملكية موفور الصحة والسعادة وطول العمر”.

وأضاف جلالته ” وهي مناسبة أيضا، لأجدد لكم مدى تقديري لأواصر الصداقة الراسخة التي تربطنا شخصيا وعائلتينا الملكيتين، وكذا لعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع بلدينا والتي نحرص سويا على ترسيخها والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الصديقين.