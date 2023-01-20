بورصة البيضاء.. افتتاح التداولات على وقع الارتفاع الاقتصاد والمال

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها اليوم الجمعة على وقع الارتفاع.

وحقق مؤشرها الرئيسي”مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ربحا بنسبة 0,58 في المائة إلى 10.318,22 نقطة.

كما سجل مؤشر”MSI 20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، تقدما بنسبة 0,86 في المائة منتقلا بذلك إلى 829,18 نقطة.

من جهته، حقق المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، ارتفاعا بنسبة 0,97 في المائة منتقلا إلى 789,46 نقطة.

على صعيد القيم الفردية، سجلت أقوى الارتفاعات في جلسة الافتتاح من لدن “لابيل في” (+5,86 في المائة / 4.499 درهما)، و”بنك أفريقيا” (+4,26 في المائة / 169,95 درهما)، و”كديتال” (+0,68 في المائة /297 درهما)، و”التجاري وفا بنك” (+0,54 في المائة /370 درهما)، و”الشركة العامة للبناء بالدار البيضاء” (+0,5 في المائة / 119,5 درهما).

في المقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من قبل “سنلام المغرب” (-5,26 في المائة /900 درهما)، و”ديستي تكنولوجيز” (-2,5 في المائة / 204,6 درهما)، و”لوسيور كريسطال” (-2,04 في المائة / 240 درهما)، و”إقامات دارالسعادة” (-1,39 في المائة / 13,51 درهما)، و”سطوكفيس شمال إفريقيا” (-1,23 في المائة / 12,05درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات أمس الخميس بتسجيل تراجع بنسبة 1,13 في المائة.