السفير التركي بسجن تطوان

كان السجن المحلي بتطوان، صباح أمس (الجمعة)، وجهة لزيارة من نوع خاص قام بها سفير جمهورية تركيا في المغرب “عمر فاروق دوغان”.

وتأتي زيارة الدبلوماسي التركي في إطار عرض فيلم (معجزة في الزنزانة 7)، بمناسبة تنظيم أيام السينما التركية بتطوان، والاحتفال باليوم الوطني للنزيل، اللقاء عرف حضور، رئيس المركز الثقافي التركي بالمغرب، ورئيس جمعية أصدقاء السينما بتطوان، بالإضافة لأعضاء من مؤسسة مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط.

وفي هذا السياق رحب مدير السجن المحلي بتطوان “حسن العماري” في كلمته بالسفير التركي والوفد المرافق له، مشيرا إلى أن “الشأن السجني بالمغرب، عرف تطورا كبيرا منذ إحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2008، بفضل التوجهات الاستراتيجية للمندوبية العامة، المستقاة من التوجيهات الملكية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

وأكد المسؤول ذاته أن “حرص المؤسسة على تعزيز الانفتاح على فعاليات المجتمع المدني، ساهم في إخراج هذا اللقاء إلى الوجود، إذ تعمل المؤسسة على إنجاح وتطوير التعاون الدائم والمستمر مع جمعية أصدقاء السينما، ومؤسسة مهرجان تطوان، وباقي جمعيات المجتمع المدني، بهدف تحقيق إعادة إدماج حقيقي للنزيلات والنزلاء في المجتمع بعد الإفراج عنهم”.

مدير المركز الثقافي التركي بالمغرب “أنصار فرات” أكد بدوره على إعجابه بالمؤسسة السجنية بتطوان، معبرا عن سعادته بهذا اللقاء، ومؤكدا على العلاقات الطيبة التي تجمع تركيا والمغرب.

كما أكد رئيس جمعية أصدقاء السينما “محمد بويسف الركاب” عن اعتزازه بالتعاون الذي يجمع جمعيتهم بالسجن المحلي تطوان، مؤكدا على التزام الجمعية الدائم بتنظيم أنشطة بالسجن المحلي تطوان.

ليتم بعد ذلك فسح المجال لعرض الفيلم الذي تابعة 50 سجينا بالمؤسسة السجنية بتطوان، بمن فيهم سجناء أجانب.

يوسف الجوهري(تطوان)