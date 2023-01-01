برقية تعزية ومواساة من الملك إلى أفراد أسرة الراحل بيلي

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الراحل إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو “بيليه”، الذي توفي الخميس عن عمر ناهز 82 عاما.

ومما جاء في برقية الملك: “لقد تلقينا ببالغ التأثر نبأ وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو “بيليه”، الذي برحيله فقدت البرازيل والعالم موهبة كروية ساحرة حظيت بحب وإعجاب عشاق هذه الرياضة الشعبية في كل أرجاء المعمور، وساهمت في تكريس لعبة كرة القدم كعنوان للسلام والتعايش والتفاهم بين مختلف الشعوب والثقافات”.

وأعرب الملك، بهذه المناسبة المحزنة، لأسرة الراحل ومن خلالها لكافة أقربائه ولسائر أصدقائه ومحبيه في العالم، عن أحر تعازي جلالته وأصدق مواساته، مستحضرا جلالته “ما كان يكنه الراحل الكبير من مشاعر الصداقة والتقدير للمغرب الذي سيظل يحتفظ بذكرى زيارته المتميزة له سنة 1976 رفقة فريقه نادي “سانتوس””.

وأضاف الملك “وإذ نشاطركم مشاعر الحزن في فقدان بطل رياضي عالمي سيظل اسمه خالدا في السجل الذهبي لكرة القدم العالمية، أرجو أن تتفضلوا، بقبول فائق عبارات مواساتي وتعاطفي”.