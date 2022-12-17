الركراكي: المركز الرابع إنجاز تاريخي ومشرف للكرة المغربية

قال الناخب الوطني وليد الركراكي، اليوم السبت بالدوحة، إن احتلال المنتخب المغربي للمركز الرابع في منافسات كأس العالم قطر 2022 يعد إنجازا تاريخيا ومشرفا لكرة القدم الوطنية والعربية والإفريقية.

وأوضح الركراكي، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مباراة أسود الأطلس ضد كرواتيا (1-2)، أن العناصر الوطنية قدمت صورة إيجابية عن كرة القدم الوطنية والعربية والافريقية خلال هذه البطولة، مؤكدا أن إحتلال المنتخب المغربي للمركز الرابع يعد في حد ذاته إنجازا مشرفا لأسود الأطلس الذين قدموا صورة رائعة وإيجابية خلال هذا العرس العالمي.

وقال الركراكي إنه “كان يمني النفس في إنهاء مشواره الايجابي والناجح رفقة المنتخب المغربي باحتلال المركز الثالث في كأس العالم “، مشيرا إلى أن تجربة وخبرة منتخب كرواتيا كانت وراء فوزهم بالميدالية البرونزية.

وأردف أن اللاعبين وصلوا إلى هذه المرحلة من المنافسات بالرغبة والإرادة وتقديم أفضل ما لديهم، وبتفانيهم في الدفاع عن القميص الوطني، مؤكدا أن المشوار لازال متواصلا وأنه يتعين التحضير الجيد للاستحقاقات المقبلة، وخاصة كأس أمم افريقيا.

وقال إن المشاركة المشرفة للنخبة الوطنية في المونديال من شأنها رسم خارطة طريق للمضي قدما نحو مستقبل أفضل مع ضرورة تقييم المشاركة في هذه البطولة.

وفي معرض حديثه عن التحكيم في هذه المباراة، قال الركراكي “لن أتكلم على التحكيم، الأخطاء التحكيمية جزء من اللعبة، سوف نركز على أخطائنا التي كانت سببا في عدم تحقيق نتيجة الفوز. الكلام عن التحكيم من اختصاص الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فيما على اللاعبين التركيز على رقعة الميدان”.

وأنهى المنتخب المغربي منافسات مونديال قطر 2022 في المركز الرابع، وذلك بعد انهزامه أمام نظيره الكرواتي بهدفين لواحد، في مباراة تحديد المركز الثالث، التي جمعتهما، اليوم السبت، على أرضية ملعب خليفة الدولي.

وبصم المغرب على مشوار تاريخي أسقط من خلاله بلجيكا في دور المجموعات، ثم إسبانيا والبرتغال في الدورين ثمن وربع النهائي، ليصبح بذلك أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.