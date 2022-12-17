المنتخب المغربي ينهي مشاركته التاريخية بسلسلة من الأرقام القياسية

بمباراة الترتيب ضد كرواتيا، يكون المنتخب المغربي قد أنهى مشاركته التاريخية في مونديال قطر 2022، بسلسلة من الأرقام القياسية المذهلة.

وهكذا، دخل المنتخب المغربي التاريخ من خلال بلوغه دور الأربعة في كأس العالم، بإنجاز غير مسبوق على المستويين العربي والإفريقي.

وأصبح المنتخب المغربي صاحب أطول سلسلة بدون هزيمة في كأس العالم على صعيد قارة إفريقيا، حيث تفادى الخسارة في ست مباريات متتالية، كانت البداية بالتعادل مع إسبانيا (2-2) في روسيا 2018، ثم التعادل مع كرواتيا في أولى مباريات قطر 2022، ومن ثم الفوز على بلجيكا، وكندا، وإسبانيا (بركلات الترجيح)، والبرتغال.

ويعتبر المنتخب المغربي الأكثر حفاظا على نظافة شباكه إفريقيا، حيث لم يتلق سوى هدف واحد في لقاءاته الخمس الأولى في مونديال قطر. كما حققت النخبة الوطنية في مونديال قطر أكبر عدد من الانتصارات في نسخة واحدة من كأس العالم، ليصبح بذلك الأكثر فوزا في نسخة واحدة إفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، جمع المنتخب المغربي سبع نقاط في دور المجموعات خلال مونديال قطر وهو رقم قياسي إفريقي، إذ لم يستطع أي منتخب تجاوز حاجز الست نقاط في النسخ السابقة من كأس العالم. وأصبح المغرب البلد الـ25 الذي يتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم، وصار أيضا الثالث الذي يتأهل للمربع الذهبي من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، إذ سبقته الولايات المتحدة 1930، وكوريا الجنوبية 2002.

وأصبح حامي عرين أسود الأطلس، ياسين بونو، أول حارس مرمى إفريقي يحافظ على نظافة شباكه خلال ثلاث مباريات في نسخة واحدة من كأس العالم، علما أنه لعب ست مباريات. بالإضافة إلى كونه أول منتخب عربي يتأهل إلى ربع النهائي ثم نصف النهائي، فإن المنتخب المغربي يحمل أيضا الرقم القياسي لعدد المباريات التي خاضها منتخب عربي في المونديال (23 بعد المباراة ضد كرواتيا). كما أن لديه أفضل هجوم (20 هدفا)، علاوة على حصوله على أكبر عدد من النقاط في دور المجموعات (7). ووصل رصيد حكيم زياش من المباريات في كأس العالم إلى 10، وهو رقم قياسي عربي لم يتحقق سابقا، وبهدفه ضد كندا أصبح أيضا صاحب أسرع هدف للعرب في المونديال (سجله بعد ثلاث دقائق و 30 ثانية).