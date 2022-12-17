انفانتينو: إيرادات كأس العالم بلغت 7.5 مليار دولار

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جياني إنفانتينو، إن إيرادات بطولة كأس العالم قطر 2022، بلغت 7.5 مليار دولار، بزيادة قدرها مليار دولار عن النسخة السابقة من المونديال روسيا 2018.

وأضاف رئيس الفيفا خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بالدوحة، أن بطولة كأس العالم قطر 2022 وحدت العالم، وأنها أفضل نسخة من المونديال على الإطلاق.

وقال إنفانتينو،، إن المونديال شهد نجاحا على كل الأصعدة، ولم نشهد أية حالات شغب، نشكر قطر على تقديم النسخة الأفضل على الإطلاق، مشيرا إلى أن المونديال كان فرصة للكثير من الجماهير التي حضرت إلى قطر للتعرف على الثقافة العربية.

وأضاف إنفانتينو أن البطولة حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، حيث حضر أكثر من 3.2 مليون شخص المباريات في الملاعب حتى الآن، وتم تسجيل أكبر نسبة حضور جماهيري في البطولة في مباراة الأرجنتين والمكسيك بدور المجموعات، وكانت قرابة 89 ألفا.

وأشار رئيس الفيفا إلى أن 5 مليارات شخص حول العالم شاهدوا بطولة كأس العالم 2022، معبرا عن سعادته بالمستوى الرائع الذي وصلت إليه كرة القدم الإفريقية في البطولة، ومشيدا بالأداء الكبير الذي قدمه المنتخب المغربي في المونديال.