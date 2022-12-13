الناتج الداخلي الإجمالي يتجاوز 1.284 مليار درهم في 2021

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا إجماليا قدره 1.284,2 مليار درهم في 2021، بارتفاع نسبته 11,4 % مقارنة بـ 2020.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2021، أن مساهمة الشركات المالية وغير المالية، والتي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية، في الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تحسنا طفيفا منتقلة من 43,6 % في 2020 إلى 44,2 % في 2021.

وأبرز المصدر ذاته أن مساهمة الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بلغت 29,7 % في الناتج الداخلي الإجمالي عوض 29,5 % السنة الماضية. بينما ساهمت الإدارات العمومية في الناتج الداخلي الإجمالي ب 15,8 % عوض 16,8 %.

وسجل صافي الضرائب على الإنتاج والواردات تحسنا بـ 0,2 نقطة مقارنة مع 2020، ليبلغ 10,3 % من الناتج الداخلي الإجمالي. وبالموازاة مع ذلك، أشارت المندوبية إلى أن إجمالي الدخل الوطني المتاح عرف بدوره ارتفاعا قدره 12,2% في 2021 ليستقر عند 1.371,7 مليار درهم. ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات (المالية وغير المالية) بنسبة 25,5% وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 10,3% وللإدارات العمومية بنسبة 9%.

وهكذا، بلغت مساهمات القطاعات المؤسساتية في إجمالي الدخل الوطني المتاح 64,8 % بالنسبة للأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر و19,4% بالنسبة للإدارات العمومية و15,8% بالنسبة للشركات (منها 2,4% تعود للشركات المالية).

(ومع)