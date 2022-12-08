الاتحاد البرتغالي ينفي تهديد رونالدو بمغادرة المنتخب

نفى الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، اليوم، أن يكون النجم كريستيانو رونالدو قد هدد بمغادرة مقر اقامة المنتخب في كأس العالم قطر 2022، لعدم مشاركته أساسيا أمام سويسرا في الدور ثمن النهائي.

وذكر الاتحاد البرتغالي في بيان عبر موقعه الرسمي: “أفادت أنباء بأن رونالدو هدد بمغادرة المنتخب خلال محادثة مع المدرب فرناندو سانتوس”.

وأضاف البيان: “يؤكد الاتحاد أن قائد المنتخب الوطني، كريستيانو رونالدو، لم يهدد في أي وقت من الأوقات بمغادرة تربص المنتخب”.

وتابع “كل يوم، يعمل رونالدو على تعزيز سجله الاستثنائي في خدمة المنتخب والبلاد، وهذا أمر يجب أن يحترم، وهو مشهود له بالالتزام التام الذي لا جدال فيه”.

وأوضح الاتحاد البرتغالي أن مشاركة رونالدو في المباراة أمام سويسرا في دور السادس عشر من كأس العالم قطر 2022، كانت دليلا آخر على التزامه.

وأتم الاتحاد البرتغالي بيانه: “المنتخب واللاعبون والمدربون ومسؤولو الاتحاد كلهم حماس منذ اليوم الأول لتحقيق الحلم في أن تكون هذه النسخة هي أفضل مشاركة لمنتخب البرتغال على الإطلاق في كأس العالم”.

وكان منتخب البرتغال تأهل إلى الدور ربع النهائي للمونديال بعد فوزه الكبير على نظيره السويسري (6-1)، وسيواجه في الدور المقبل المنتخب الوطني بعد غد السبت على ملعب الثمامة.