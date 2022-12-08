نشرة إنذارية: أمطار قوية ورعدية من الخميس إلى السبت

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية (80 – 110 ملم) مرتقبة ابتداء من بعد زوال اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية محينة، من مستوى يقظة أحمر، أن أمطارا محليا قوية وأحيانا رعدية، تتراوح مقاييسها ما بين 80 و110 ملمترا، مرتقبة غدا الجمعة من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة العاشرة صباحا من بعد غد السبت، بكل من شفشاون وجبال مناطق العرائش، وتطوان، والحسيمة، ووزان.

وأضاف المصدر ذاته، في نشرة إنذارية من مستوى برتقالي، أنه من المرتقب نزول أمطار محليا قوية وأحيانا رعدية بكل من الصويرة وآسفي وشيشاوة (20 – 30 ملم)، ابتداء من الساعة الثالثة و40 دقيقة زوالا إلى غاية الساعة السادسة من مساء اليوم، وتارودانت (40 – 80 ملم) وإنزكان وآيت ملول والحوز وتيزنيت وشتوكة-آيت باها وأكادير إيدا أو تنان وسيدي إفني وكلميم وطانطان (30-50 ملم)، ابتداء من الساعة الثالثة و40 دقيقة من زوال اليوم الخميس إلى يوم غد الجمعة على الساعة الخامسة صباحا، وذلك مع تسجيل هبات رياح قوية نسبيا تتراوح سرعتها ما بين 50 و70 كلم في الساعة بسواحل المحيط الأطلسي شمال الصويرة والريف الغربي.

كما أشارت المديرية العامة إلى أن الظاهرة الجوية نفسها مرتقبة بكل من طنجة-أصيلة، وفحص-أنجرة، والقنيطرة، وسيدي قاسم، وتاونات (40-80 ملم)، وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة الواحدة صباحا إلى غاية يوم السبت على الساعة العاشرة صباحا.