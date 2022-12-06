قطر 2022: مباراة المغرب وإسبانيا في سطور

الملعب: المدينة التعليمية في الدوحة

الجمهور: 44667 متفرج ا

الدور ثمن النهائي

الحكم: الأرجنتيني فرناندو راباليني

– ركلات الترجيح:

المغرب:

سجل: عبد الحميد صابيري، حكيم زياش، أشرف حكيمي

أهدر: بدر بانون

إسبانيا:

أهدر: بابلو سارابيا، كارلوس سولير، سيرجيو بوسكيتس

– الإنذارات:

المغرب: رومان سايس (90)

إسبانيا: أيمريك لابورت (76)

– التشكيلتان:

المغرب: ياسين بونو – أشرف حكيمي، رومان سايس، نايف أكرد (جواد الياميق، 84)، نصير مزراوي (يحيى عطية الله، 82) – سفيان أمرابط، سليم أملاح (عبد الحميد صابيري، 82)، عز الدين أوناحي (بدر بانون، 120)، حكيم زياش – سفيان بوفال (عبد الصمد الزلزولي، 65)، يوسف النصيري (وليد شديرة، 82).

المدرب: وليد الركراكي

إسبانيا: أوناي سيمون – ماركوس يورنتي، رودري، أيميريك لابورت، جوردي ألبا (أليخاندرو بالدي، 98) – سيرجيو بوسكيتس – غافي (كارلوس سولير، 63)، بيدري – فيران توريس (نيكو وليامس، 75، بابلو سارابيا، 118)، ماركو أسنسيو (ألفارو موراتا، 63)، داني أولمو (أنسو فاتي، 98).

المدرب: لويس إنريكي