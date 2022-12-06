قطر 2022: تصريحات مباراة المغرب وإسبانيا

في ما يأتي تصريحات بعد مباراة المغرب وإسبانيا (0-0 ثم 3-0 بركلات الترجيح)، الثلاثاء في ثمن نهائي مونديال قطر 2022 في كرة القدم:

وليد الركراكي : “أعتقد اننا قدمنا مباراة رائعة، تكتيكيا التزم اللاعبون بالخطة، لم يستسلموا. قلت لهم اننا سنتعب، لقد دخلوا التاريخ. وضعت لهم في رأسهم فكرة انه يجب ان يكونوا طموحين”.

وأضاف “الأهم كان أن نظهر وجها جيدا. في ركلات الترجيح يوجد الحظ. لدينا حارس كبير، بين الافضل في العالم، قادر على وضعنا في ربع النهائي. اللاعبون مستعدون للموت من أجل بلدهم. نحن طموحون وسنقدم كل شيء”.

“أقول لهم اننا في مهمة، لقد فهموا انه يجب ان يكونوا طموحين، ونتوقف عن التفكير في الع ق د”.

المهدي بنعطية : “احترموا الخطة رغم معرفتهم باستحواذ إسبانيا، لعبوا بقلبهم وقاتلوا. سنحت لنا فرص صريحة لم نستغلها، لم نرتجف. لدينا حارس كبير، ما قاموا به بطولي”.

سفيان بوفال : “هذا جنوني، لقد كتبنا التاريخ للتو. المشاعر التي عشناها لا تصدق. اشكر كل الجماهير المغربية في العالم لدعمهم. هذا النصر يعود لكل الشعب المغربي العربي والمسلم”.

وليد شديرة : “حلم كبير جدا . نحن سعداء جدا بالنسبة لنا وكامل الشعب المغربي. سنصنع التاريخ ونريد أن نمضي قدما والذهاب بعيدا “.

عبد الحميد صابيري :”لا يمكنني وصف الفرحة. الحمدلله حققنا فوزا تاريخيا امام منتخب كبير هو اسبانيا. كل اللاعبين كانوا رجالا وقدمنا مباراة كبيرة … أشكر المدرب (وليد) الركراكي وهو مدرب كبير ويرفع من معنوياتنا ويمنحنا توجيهات رائعة وبالنسبة للاعبين قمنا بكل شيء. أنا فخور جدا “.

وعن كون المغرب أول منتخب عربي ورابع إفريقي يصل إلى الدور ربع النهائي، قال “هذا انجاز تاريخي وشر فنا الكرة العربية والإفريقية عامة. هذا انجاز لم يأت من فراغ بل من عمل وإنجاز… جئنا لخوض 7 مباريات وليس 3 فقط ومستعدين لمواجهة أي منتخب”.

وعن التعليمات خلال ركلات الترجيح، قال “لا تعليمات عن كيفية التسديد، وبعض اللاعبين تدربوا على تسديد الركلات”.