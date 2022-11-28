الصباح الفني
قطبي يفتتح متحف الأوداية
يستعد مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية للمتاحف لافتتاح متحف الأوداية بالرباط، الذي يأتي لينضاف إلى باقة المتاحف التابعة للمؤسسة في شتى المدن المغربية. وسيتم افتتاح المتحف، المخصص للمجوهرات والقفاطين القديمة ومجموعة من القطع المهمة، التي تعد جزءا مهما من الهوية الثقافية المغربية، بحضور عبد العزيز الإدريسي، مديرأكمل القراءة »
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