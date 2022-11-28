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الصباح الفني

قطبي‭ ‬يفتتح‭ ‬متحف‭ ‬الأوداية

منذ دقيقة واحدة
يستعد‭ ‬مهدي‭ ‬قطبي،‭ ‬رئيس‭ ‬المؤسسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للمتاحف‭ ‬لافتتاح‭ ‬متحف‭ ‬الأوداية‭ ‬بالرباط،‭ ‬الذي‭ ‬يأتي‭ ‬لينضاف‭ ‬إلى‭ ‬باقة‭ ‬المتاحف‭ ‬التابعة‭ ‬للمؤسسة‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬المدن‭ ‬المغربية‭.‬ وسيتم‭ ‬افتتاح‭ ‬المتحف،‭ ‬المخصص‭ ‬للمجوهرات‭ ‬والقفاطين‭ ‬القديمة‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬القطع‭ ‬المهمة،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬جزءا‭ ‬مهما‭ ‬من‭ ‬الهوية‭ ‬الثقافية‭ ‬المغربية،‭ ‬بحضور‭ ‬عبد‭ ‬العزيز‭ ‬الإدريسي،‭ ‬مدير‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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