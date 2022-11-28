الصباح الفني
”ماليطا” تتوج بجائزة “أفولاي”
الفرقة الريفية شاركت في الدورة الرابعة لملتقى المسرح الأمازيغي فازت فرقة “أريف للثقافة والتراث بالحسيمة”، بالجائزة الكبرى للدورة الرابعة لملتقى “أفولاي للمسرح الأمازيغي” المنظم من قبل وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة-، تحت شعار “المسرح الأمازيغي ورهان الارتقاء بالمهن الفنية”، بدار الثقافة محمد خير الدين بتزنيت،أكمل القراءة »
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