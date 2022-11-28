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الصباح الفني

‭”‬ماليطا‭” ‬تتوج‭ ‬بجائزة‭ “‬أفولاي‭” ‬

منذ دقيقة واحدة
جانب‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬الاختتام‭         (‬خاص‭)‬
الفرقة‭ ‬الريفية‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬لملتقى‭ ‬المسرح‭ ‬الأمازيغي فازت‭ ‬فرقة‭ “‬أريف‭ ‬للثقافة‭ ‬والتراث‭ ‬بالحسيمة‭”‬،‭ ‬بالجائزة‭ ‬الكبرى‭ ‬للدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬لملتقى‭ “‬أفولاي‭ ‬للمسرح‭ ‬الأمازيغي‭” ‬المنظم‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭ ‬–‭ ‬قطاع‭ ‬الثقافة‭-‬،‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬المسرح‭ ‬الأمازيغي‭ ‬ورهان‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالمهن‭ ‬الفنية‭”‬،‭ ‬بدار‭ ‬الثقافة‭ ‬محمد‭ ‬خير‭ ‬الدين‭ ‬بتزنيت،‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقة واحدة


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