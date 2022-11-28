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الصباح الفني

‭”‬الحالمون‭” ‬تهدي‭ ‬الملايين‭ ‬لريدوان‭ ‬

منذ دقيقتين
ريدوان‭ (‬خاص‭)‬
نجح‭ ‬الموزع‭ ‬العالمي‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬مغربي‭ “‬ريدوان‭”‬،‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬بعد‭ ‬نجاح‭ ‬أغنية‭ “‬الحالمون‭” ‬التي‭ ‬أشرف‭ ‬على‭ ‬إنجازها،‭ ‬وقدمها‭ ‬الفنان‭ ‬القطري‭ ‬فهد‭ ‬الكبيسي،‭ ‬والكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬العالمي‭ ‬جونغ‭ ‬كوك‭.‬ وتصدرت‭ ‬الأغنية‭ “‬الطوندونس‭” ‬على‭ ‬منصة‭ ‬الاستماع‭ ‬العالمية‭ “‬iTunes‭” ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم،‭ ‬وأيضا‭ ‬على‭ ‬موقع‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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