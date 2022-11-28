الصباح الفني
”الحالمون” تهدي الملايين لريدوان
نجح الموزع العالمي من أصل مغربي “ريدوان”، في العودة إلى الصدارة بعد نجاح أغنية “الحالمون” التي أشرف على إنجازها، وقدمها الفنان القطري فهد الكبيسي، والكوري الجنوبي العالمي جونغ كوك. وتصدرت الأغنية “الطوندونس” على منصة الاستماع العالمية “iTunes” في أكثر من 100 دولة حول العالم، وأيضا على موقعأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا