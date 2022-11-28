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الصباح الفني

قالوا

منذ 8 دقائق
مستغانمي كتبت‭ ‬الروائية‭ ‬الجزائرية‭ ‬أحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬ما‭ ‬بين‭ ‬صخر‭ ‬وصخر‭ ‬ينبت‭ ‬الزهر،‭ ‬وما‭ ‬بين‭ ‬عسر‭ ‬وعسر‭ ‬ينبت‭ ‬اليسر‭”.‬ طالب كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فدوى‭ ‬طالب‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ “‬كن‭ ‬دائما‭ ‬محاطا‭ ‬بالأمل‭ ‬في‭ ‬حياتك‭ ‬لتستمر‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬وثبات‭… ‬تفاءل‭ ‬دائما‭ ‬أنهض‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬وابتسم‭ ‬لتبتسم‭ ‬لك‭ ‬حياتك‭”.‬أكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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