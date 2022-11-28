الصباح الفني
قالوا
مستغانمي كتبت الروائية الجزائرية أحلام مستغانمي تدوينة جاء فيها “ما بين صخر وصخر ينبت الزهر، وما بين عسر وعسر ينبت اليسر”. طالب كتبت الممثلة فدوى طالب على “إنستغرام”، “كن دائما محاطا بالأمل في حياتك لتستمر بكل قوة وثبات… تفاءل دائما أنهض من جديد وابتسم لتبتسم لك حياتك”.أكمل القراءة »
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