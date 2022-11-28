الصباح الفني
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مقابر تعود لأكثر من ألفي سنة اكتشف علماء الآثار 43 مقبرة قديمة بما فيها 13 مبنية من الطوب و30 محفورة في الأرض، وعثروا على ما يزيد عن 270 قطعة من مواد الفخار والبرونز والحديد والفضة، في موقع مجموعة مقابر ووليبينغ القديمة في مقاطعة هونان بوسط الصين. ويعتبرأكمل القراءة »
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