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الصباح الفني

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منذ 8 دقائق
مقابر‭ ‬تعود‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬ألفي‭ ‬سنة اكتشف‭ ‬علماء‭ ‬الآثار‭ ‬43‭ ‬مقبرة‭ ‬قديمة‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬13‭ ‬مبنية‭ ‬من‭ ‬الطوب‭ ‬و30‭ ‬محفورة‭ ‬في‭ ‬الأرض،‭ ‬وعثروا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يزيد‭ ‬عن‭ ‬270‭ ‬قطعة‭ ‬من‭ ‬مواد‭ ‬الفخار‭ ‬والبرونز‭ ‬والحديد‭ ‬والفضة،‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مجموعة‭ ‬مقابر‭ ‬ووليبينغ‭ ‬القديمة‭ ‬في‭ ‬مقاطعة‭ ‬هونان‭ ‬بوسط‭ ‬الصين‭. ‬ويعتبر‭أكمل القراءة »

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منذ 8 دقائق


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