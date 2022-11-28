الرياضة
مغاربة “عايشين الحياة” في قطر
رقص وغناء في فضاءات ومراكز عمومية والاستمتاع بسحر قطر أكثر من 40 ألف مشجع مغربي يجوبون شوارع قطر منذ انطلاق المونديال. تراهم في كل مكان بالزي المغربي، وقمصان وقبعات المنتخب، احتفاء وابتهاجا بمشاركته في هذه التظاهرة الكروية الكبرى. انتشر المغاربة في الساحات العامة والمنتجعات والأسواق المركزية، خصوصاأكمل القراءة »
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