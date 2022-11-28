الرياضة
الركراكي: الآن اعتبروني أحمق
قال إنه هزم أحد أفضل المنتخبات عالميا وعانى كثيرا بسبب الإصابات قال الركراكي في تصريحات صحافية عقب الفوز على بلجيكا أمس (الأحد)، إن المنتخب بمثل هذه المجموعة وهذه الروح يمكنه الذهاب بعيدا، وتحقيق نتائج مبهرة، مشددا على الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون خلال هذه المباراة. وتابع الركراكي”لعبناأكمل القراءة »
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