وطنية
أي نوع من التعليم نريد؟
الحوار الوطني حول التعليم يتطلب إرادة سياسية ومشاركة جميع المتدخلين بقلم: الدكتور خالد الشرقاوي السموني(*) إن مسألة الإصلاح التعليمي بالمغرب تحتاج إلى إرادة سياسية تقتضي أولا فهم الواقع التعليمي وتشخيص مشكلاته، من خلال مشاركة ديمقراطية لكل المتدخلين والمعنيين بالقطاع في القرارات والاستراتيجيات والسياسات. فرغم التجارب والمحاولات السابقةأكمل القراءة »
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