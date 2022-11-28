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وطنية

أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التعليم‭ ‬نريد؟

منذ 59 ثانية
خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني
الحوار‭ ‬الوطني‭ ‬حول‭ ‬التعليم‭ ‬يتطلب‭ ‬إرادة‭ ‬سياسية‭ ‬ومشاركة‭ ‬جميع‭ ‬المتدخلين بقلم‭: ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬الشرقاوي‭ ‬السموني‭(*)‬ إن‭ ‬مسألة‭ ‬الإصلاح‭ ‬التعليمي‭ ‬بالمغرب‭ ‬تحتاج‭ ‬إلى‭ ‬إرادة‭ ‬سياسية‭ ‬تقتضي‭ ‬أولا‭ ‬فهم‭ ‬الواقع‭ ‬التعليمي‭ ‬وتشخيص‭ ‬مشكلاته،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬مشاركة‭ ‬ديمقراطية‭ ‬لكل‭ ‬المتدخلين‭ ‬والمعنيين‭ ‬بالقطاع‭  ‬في‭ ‬القرارات‭  ‬والاستراتيجيات‭ ‬والسياسات‭.‬ فرغم‭ ‬التجارب‭ ‬والمحاولات‭ ‬السابقة‭أكمل القراءة »

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منذ 59 ثانية


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