الرياضة
العين التقنية: العسري: المدرب قرأ المباراة جيدا
أكد الإطار الوطني مصطفى العسري في تحليله للمباراة أن فوز الأسود على بلجيكا، كان مستحقا، على جل المستويات. وأوضح العسري في تصريحه ل”الصباح”، أن المواجهة شهدت العديد من التحولات، أبرزها حدث بعد تسجيل هدف السبق، وإدخال جواد اليميق في محور الدفاع، مبرزا أن المجموعة لعبت بروح “العائلة”،أكمل القراءة »
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