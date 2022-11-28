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وطنية

السكوري‭ ‬يواكب‭ ‬المقاولات‭ ‬في‭ ‬التشغيل‭ ‬

منذ دقيقة واحدة
يونس‭ ‬السكوري‭ ‬مع‭ ‬ممثلي‭ ‬الفدراليات‭ ‬والمقاولات‭                        (‬خاص‭)‬
توجت‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬لقاءات‭ ‬الإدماج‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬للمقاولات‭ ‬الصغرى‭ ‬والتشغيل‭ ‬والكفاءات،‭ ‬التي‭ ‬نظمتها‭ ‬وزارة‭ ‬الشغل‭ ‬بالبيضاء،‭ ‬بحضور‭ ‬ممثلي‭ ‬سبع‭ ‬فدراليات‭ ‬مهنية‭ ‬ومئات‭ ‬المقاولات،‭ ‬بالتوقيع‭ ‬على‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭.‬ وأوضحت‭ ‬الوزارة‭ ‬في‭ ‬بلاغ‭ ‬لها‭ ‬أن‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى،‭ ‬تميزت‭ ‬بتوقيع‭ ‬اتفاقيات‭ ‬شراكة‭ ‬بين‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإنعاش‭ ‬التشغيل‭ ‬والكفاءات‭ ‬وفدراليات‭أكمل القراءة »

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