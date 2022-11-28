وطنية
السكوري يواكب المقاولات في التشغيل
توجت الدورة الأولى من لقاءات الإدماج الاقتصادي، للمقاولات الصغرى والتشغيل والكفاءات، التي نظمتها وزارة الشغل بالبيضاء، بحضور ممثلي سبع فدراليات مهنية ومئات المقاولات، بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن الدورة الأولى، تميزت بتوقيع اتفاقيات شراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وفدرالياتأكمل القراءة »
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