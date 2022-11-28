وطنية
غموض يلف كراء خزانات “سامير”
المحكمة التجارية بالبيضاء تأذن لشركة حديثة النشأة باستغلالها دون المرور عبر طلبات عروض أثار كراء خزانات “سامير” لشركة حديثة النشأة، تساؤلات في صفوف الجبهة الوطنية لإنقاذ مصفاة “سامير” وفاعلين في القطاع، بسبب الظروف التي تم تمرير الصفقة بها. واعتبر الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعات البترولأكمل القراءة »
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