fbpx
وطنية

غموض‭ ‬يلف‭ ‬كراء‭ ‬خزانات‭ “‬سامير‭”‬

منذ دقيقة واحدة
المحكمة‭ ‬التجارية‭ ‬بالبيضاء‭ ‬تأذن‭ ‬لشركة‭ ‬حديثة‭ ‬النشأة‭ ‬باستغلالها‭ ‬دون‭ ‬المرور‭ ‬عبر‭ ‬طلبات‭ ‬عروض أثار‭ ‬كراء‭ ‬خزانات‭ “‬سامير‭” ‬لشركة‭ ‬حديثة‭ ‬النشأة،‭ ‬تساؤلات‭ ‬في‭ ‬صفوف‭ ‬الجبهة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإنقاذ‭ ‬مصفاة‭ “‬سامير‭” ‬وفاعلين‭ ‬في‭ ‬القطاع،‭ ‬بسبب‭ ‬الظروف‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تمرير‭ ‬الصفقة‭ ‬بها‭.‬ واعتبر‭ ‬الحسين‭ ‬اليماني،‭ ‬الكاتب‭ ‬العام‭ ‬للنقابة‭ ‬الوطنية‭ ‬لصناعات‭ ‬البترول‭أكمل القراءة »

هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة


زر الذهاب إلى الأعلى