الرياضة
رسالة رياضية: شموخ
أبهر المنتخب الوطني العالم بأدائه في مباراة بلجيكا، وقبلها في مباراة كرواتيا، وقدم بوادر منتخب سيكون له شأن كبير في المونديال الحالي، وفي المستقبل. فمن الناحية التقنية، أبان أسود الأطلس قدرة كبيرة على إيجاد الحلول، في مختلف مناطق اللعب، بوجود عدد كبير من اللاعبين، تتوفر فيهم مقوماتأكمل القراءة »
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