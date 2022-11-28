وطنية
مؤتمر “جيل الفضاء” بالجامعة الدولية بالرباط
احتضنت الجامعة الدولية بالرباط، الجمعة الماضي، المؤتمر السادس لجيل الفضاء تحت عنوان “ورشة عمل جيل الفضاء” الافريقي، وهو الحدث الذي عرف مشاركة شباب أفارقة وخبراء وأكاديميين، وباحثين في مجال الفضاء، من تنظيم المجلس الاستشاري لجيل الفضاء (SGAC)، بالشراكة مع المبادرة المغربية لصناعة الفضاء، والجامعة الدولية بالرباط. واختير المغرب هذهأكمل القراءة »
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