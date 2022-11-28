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وطنية

مؤتمر‭ “‬جيل‭ ‬الفضاء‭” ‬بالجامعة‭ ‬الدولية‭ ‬بالرباط

منذ دقيقة واحدة
احتضنت‭ ‬الجامعة‭ ‬الدولية‭ ‬بالرباط،‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي،‭ ‬المؤتمر‭ ‬السادس‭ ‬لجيل‭ ‬الفضاء‭ ‬تحت‭ ‬عنوان‭ “‬ورشة‭ ‬عمل‭ ‬جيل‭ ‬الفضاء‭” ‬الافريقي،‭ ‬وهو‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬عرف‭ ‬مشاركة‭ ‬شباب‭ ‬أفارقة‭ ‬وخبراء‭ ‬وأكاديميين،‭ ‬وباحثين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الفضاء،‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬المجلس‭ ‬الاستشاري‭ ‬لجيل‭ ‬الفضاء‭ (‬SGAC‭)‬،‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬المبادرة‭ ‬المغربية‭ ‬لصناعة‭ ‬الفضاء،‮ ‬والجامعة‭ ‬الدولية بالرباط‭.‬ واختير‭ ‬المغرب‭ ‬هذه‭أكمل القراءة »

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