الرياضة
عشب ملعب مراكش يثير الجدل
ظهرت أرضية الملعب الكبير بمراكش في حالة سيئة، خلال المباراة الودية التي جمعت أول أمس (السبت)، الرجاء الرياضي بالترجي التونسي، وانتهت بفوز الفريق التونسي بهدف لصفر. ووجد لاعبو الفريقين صعوبة في تمرير الكرة، في ما بينهم، بسبب الوضعية المزرية للعشب، الذي أثر على المستوى العام للمواجهة الودية.أكمل القراءة »
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