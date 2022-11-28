الرياضة
الرجاء يفاوض الدائنين
يسعى لتخفيض مطالبهم وتفادي العقوبات مع اقتراب فترة الانتقالات علمت “الصباح” أن المكتب المسير للرجاء الرياضي، شرع في مفاوضات مع لاعبين سابقين، ينتظرون صرف مستحقاتهم العالقة، بغية إيجاد حل توافقي معهم، خاصة أن أغلبهم لجأ للجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية لكرة القدم. ويرغب الرجاء في إنهاء هذهأكمل القراءة »
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