الرياضة
الفرحة الكبرى
المغاربة يخرجون للشارع ابتهاجا بانتصار تاريخي وليال بيضاء في مدن بأكملها ملأت الفرحة شوارع المدن المغربية، مباشرة بعد نهاية مباراة المنتخب الوطني وبلجيكا، بتفوق الأسود بهدفين لصفر، لحساب الجولة الثانية من الدور الأول لكأس العالم. وخرج عشرات الآلاف للشوارع في كل المدن، على غرار البيضاء، التي عرفتأكمل القراءة »
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