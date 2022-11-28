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وطنية

العنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬يكلف‭ ‬285‭ ‬مليارا

منذ 6 ثواني
الفضاء‭ ‬الزوجي‭ ‬يحتكر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلثي‭ ‬التكلفة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للعنف‭    (‬أرشيف‭)‬
الفضاء‭ ‬الزوجي‭ ‬يحتكر‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬التكلفة‭ ‬الإجمالية‭ ‬و22‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬يتحملن‭ ‬النفقات قدرت‭ ‬المندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط‭ ‬التكلفة‭ ‬الإجمالية‭ ‬للعنف‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬والفتيات‭ ‬في‭ ‬مليارين‭ ‬و‭ ‬850‭ ‬مليون‭ ‬درهم‭ (‬285‭ ‬مليار‭ ‬سنتيم‭)‬،‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬تكلفة‭ ‬في‭ ‬حدود‭ ‬957‭ ‬درهما‭ ‬لكل‭ ‬ضحية‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭. ‬ وأشارت‭ ‬المندوبية‭أكمل القراءة »

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منذ 6 ثواني


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