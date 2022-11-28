وطنية
العنف ضد النساء يكلف 285 مليارا
الفضاء الزوجي يحتكر 70 في المائة من التكلفة الإجمالية و22 في المائة يتحملن النفقات قدرت المندوبية السامية للتخطيط التكلفة الإجمالية للعنف ضد النساء والفتيات في مليارين و 850 مليون درهم (285 مليار سنتيم)، ما يمثل تكلفة في حدود 957 درهما لكل ضحية في المتوسط. وأشارت المندوبيةأكمل القراءة »
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