الرياضة
إشادة عالمية بالأسود
«ليكيب» وصفت أداءهم بالمثالي و»إر إم سي» كتبت أنهم روضوا البلجيكيين أشادت معظم وسائل الإعلام الأجنبية والعربية، بأداء المنتخب الوطني أمام بلجيكا، وقالت إن الأسود قدموا مباراة بطولية، وحدوا من خطورة البلجيكيين. وقالت قناة “إر إم سي” الفرنسية المتخصصة، إن المغاربة “روضوا البلجيكيين”، بأفضل طريقة، وتمكنوا منأكمل القراءة »
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