الرياضة
حادثة “الكاك”… تفاصيل ليلة سوداء
بتر أصابع عزيم وعمليتان جراحيتان للعروي وفحوص لباقي اللاعبين عاشت مكونات النادي القنيطري ليلة سوداء، الجمعة الماضي، بعد انقلاب حافلة الفريق في طريقها إلى اليوسفية، لمواجهة الأولمبيك ضمن بطولة القسم الوطني هواة لكرة القدم، على مشارف سيدي بنور. ونقل ثمانية أفراد من طاقم ولاعبي الفريق القنيطري إلىأكمل القراءة »
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