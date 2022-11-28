حوادث
اعتقالات في “قصارة” راقية بالرباط
استغلال مسكن في جلب واستدراج مغاربة وأجانب لإحياء ليال ساهرة أحالت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالرباط، على وكيل الملك، أربعة أشخاص، ضمنهم امرأة، يدير اثنان منهم شبكة للدعارة الراقية وسط العاصمة، عبر جلب أشخاص، من بينهم أجانب، لممارسة الجنس، وإحياء سهرات، قبل أن ينشب خلاف تحول إلىأكمل القراءة »
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