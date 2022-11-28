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الصباح السياسي

وزراء يرفعون تحدي فرض الذات

منذ دقيقتين
حرب تغيير المسؤولين الحكوميين من قبل “لوبيات” بمبررات ضعف الكفاءة والخبرة لا تخلو أي حكومة من وزراء شباب، يخوضون المعارك لإثبات ذاتهم مقارنة مع “الشيوخ”، الذين لديهم التجربة في تدبير الشأن العام، بحكم أن كل قطاع تجده فيه جيوب مقاومة التغيير، يشتغلون لتحقيق هدف الإعفاء، رفقة آخرينأكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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