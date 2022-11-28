حوادث
مغاربة ضحايا تذاكر المونديال
وكالات أسفار سقطت في فخ وكيل مزيف بالإمارات وباعتها بمختلف المدن سقطت وكالات أسفار بالرباط والبيضاء وأكادير ومراكش وغيرها، ضحية وكيل مزيف يوجد بالإمارات، باعها مئات التذاكر المزورة لمتابعة مباريات المونديال، واستند عليها الضحايا من الجمهور، في حجز تذكرة الطائرة وإنجاز باقي الوثائق قصد الدخول إلى الأراضيأكمل القراءة »
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