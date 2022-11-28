الصباح السياسي
“الزعيـم” اغتـال الديمقراطيـة
لزرق رصد بروز قيادات متهالكة فاقدة للصلاحية تناور باسم استكمال المشاريع فرضت أزمة الثقة التي تعصف بفئات واسعة من الشباب، في ظل ترهل القيادات السياسية، إعادة القراءة في واقع حزبي تراجعت فيه نسب دوران النخب في مناخ يسوده خطاب الشعبوية، بعدما أثبتت أغلب القيادات الحالية عدم فاعليتهاأكمل القراءة »
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