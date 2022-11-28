تلاعبات في “ماستر” معهد ملكي وصل الغضب النقابي بخصوص إقصاء موظفين من التسجيل في السلك الثالث للمعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، حد مطالبة الوزارة الوصية بإيفاد لجنة مركزية للتحقيق في ملف “ماستر” شعبة حماية الطفولة. وأقصي موظفو قطاع الشباب من متابعة تكوينهم بسلك «الماستر» للمعهد الملكيأكمل القراءة »
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