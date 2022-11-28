حوادث
تفكيك شبكة لسرقة السيارات
تمكنت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية بني أنصار بإقليم الناظور، بتنسيق مع نظيرتها بالناظور، صباح الجمعة الماضي، من إيقاف شخصين يبلغان من العمر 42 سنة و47، من ذوي السوابق القضائية العديدة، للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في سرقة السيارات بالإقليم. وفتحت مصالح الشرطة ببني أنصارأكمل القراءة »
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