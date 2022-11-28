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الصباح السياسي

مؤامرات وتصفية حساب

منذ 52 ثانية
خلل ذاتي في تنظيمات شبابية تعودت أن تكون تابعة لأشخاص عوض الحزب كشفت أصوات شبابية غاضبة النقاب عن مسببات أزمة التداول داخل الأحزاب، واضعة على رأسها خلل التنظيمات الشبابية الموازية، التي أصبحت حلبات لتصفية الحساب بين الكبار، في إشارة إلى اشتعال بؤر توتر بعدد من المحطات التنظيمية.أكمل القراءة »

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منذ 52 ثانية


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