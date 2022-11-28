الأولى
“موكرو مافيا” تهدر دم 200 شخصية
منهم سياسيون وقضاة وتحريات الاستخبارات الأوربية تميط اللثام عن عصابات الكوكايين وغسل الأموال قادت تحريات الاستخبارات الهولندية، بتنسيق مع نظيرتها الأوربية، إلى تحديد قائمة بأسماء سياسيين وقضاة وإعلاميين أباحت “موكرو مافيا” (مافيا المغاربة) لأعضائها دماءهم، بسبب وقوفهم ضد أنشطتها الإجرامية. وكشفت التحريات نفسها أن “المافيا” نفسها تسيطرأكمل القراءة »
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