الصباح الفني
“سبعتون” يعتذر عن حفل لندن
اعتذر الرابور المغربي، عبد العليم بن رابح، الملقب ب “سبعتون”، عن إحياء حفله الفني في لندن، رفقة الفنانة دعاء ليحياوي. وأعلن “سبعتون” عن تأجيل حفله الفني الذي كان من المقرر تنظيمه بلندن، بسبب ظروف صحية امتنع عن ذكر تفاصيلها، وقال عبر خاصية الستوري على “انستغرام” : “بغيتأكمل القراءة »
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