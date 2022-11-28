الصباح السياسي
أزمة الخطاب تزيد في النفور
حرب المناصب تدمر الأحزاب والسباق على الاستوزار يسيء إلى العمل السياسي تعاني الأحزاب غياب آليات التداول الديمقراطي على المناصب داخل الهياكل المسيرة لها، ما جعلها تشتغل بطريقة تقليدية عبر تقديم الولاء للزعيم، وخدمته، وخدمة من يشتغلون لفائدته، فأصبح الذي ينقل المعطيات عبر سلوك “التبركيك”، بإضافة أمور غيرأكمل القراءة »
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