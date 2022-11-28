الصباح السياسي
الشباب والسياسة… أزمة الثقة
دراسة “سينيرجيا” أكدت أن أغلبية الشباب لا تثق في الأحزاب بسبب غياب الجاذبية كشفت دراسة حديثة أعدتها “سينيريجيا” و”ليكونوميست” أن الأغلبية الساحقة من الشباب ما بين 15 و30 سنة لا تثق في الأحزاب والسياسة، بسبب ضعف العرض السياسي وغياب الجاذبية. وأوضحت الدراسة أن هذه الأزمة وصلت إلىأكمل القراءة »
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