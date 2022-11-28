الأولى
شبكة لاغتصاب قاصرات وتصويرهن
اعتقال سبعيني وبلاغ بحث لفائدة العائلة وراء الإطاحة بها أحالت الشرطة القضائية بالرباط، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، منتصف الأسبوع الماضي، شخصين أحدهما يبلغ من العمر 75 سنة، بجرائم إعداد وكر للدعارة، واستدراج قاصرات لممارسة الجنس، واستهلاك المخدرات، وهتك عرضهن مع عدم التبليغ والتغرير فيأكمل القراءة »
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