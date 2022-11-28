الصباح الفني
“مايك وان” يطرح “فيفا موروكو”
طرح الرابور عبد الله إيراني، الشهير فنيا بلقب “مايك وان”، على قناته الخاصة على “يوتوب” أغنية جديدة، تحمل عنوان “فيفا موروكو”، تشجيعا ومساندة للمنتخب المغربي المشارك في “مونديال قطر 2022”. وحققت الأغنية، التي صورت على طريقة فيديو كليب، نسب مشاهدة مهمة، إذ شاهدها، حوالي نصف مليون مشاهد، ماأكمل القراءة »
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