الصباح الفني
الغافولي في “فن وفرس”
أحيى الفنان زكرياء الغافولي حفلا فنيا، السبت الماضي، في إطار فعاليات مهرجان “فن وفرس” بمنطقة “عين الشكاك” بإقليم صفرو. وروج الغافولي لحفله خلال الفترة الماضية على حسابه الرسمي على “إنستغرام”، كما حظي بتجاوب من قبل جمهوره الذي أكد له أنه سيكون في الموعد للاستمتاع بأداء أغانيه. ومنأكمل القراءة »
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